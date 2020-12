농협금융, 'NH미래혁신리더' 온라인 혁신과제 보고회 개최

새로운 아이디어와 디지털 혁신으로 농협금융 변화 선도

[아시아경제 박선미 기자]NH농협금융지주는 중구 소재 농협금융 본사 회의실에서 2020년도 제5기 NH미래혁신리더 혁신과제 보고회를 개최했다고 9일 밝혔다.

전일 열린 혁신과제 보고회는 김인태 농협금융지주 회장 직무대행 및 손병환 농협은행장 등 계열사 대표가 온라인으로 참석한 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 화상회의로 진행됐다.

이날 보고회에서는 부동산 서비스, 디지털 사회공헌, 초개인화 금융 등 다양한 아이디어가 제시됐다. 이들 아이디어는 사업부서의 검토를 통해 농협금융의 미래 사업을 위한 마중물로 활용될 예정이다.

NH미래혁신리더는 농협금융의 미래와 변화를 주도할 차세대 인재육성을 목표로 2016년부터 매년 은행·보험·증권 등 농협금융의 젊은 직원으로 구성해 운영하고 있는 혁신조직이다.

올해 선발된 제5기 NH미래혁신리더는 전국의 직원을 대상으로 화상 면접을 통해 16명을 선발했고, 7월부터 8차례에 거친 혁신과제 연구 워크숍과 아이디어 고도화 교육으로 농협금융의 미래 디지털 리더로 육성했다.

앞으로도 농협금융은 NH미래혁신리더 프로그램을 통해 체계적인 혁신 교육, 자유로운 토론문화 확산, 디지털 중심의 연구과제 수행 등 변화와 혁신을 위한 활동을 계속 실시할 예정이다.

