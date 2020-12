"티맥스데이2020, AI 협업 플랫폼 공개"

[아시아경제 부애리 기자] 소프트웨어 기업 티맥스가 9일 인공지능(AI)과 인간이 협업하는 업무 환경을 위한 'AI&콜라보레이션 플랫폼'을 공개한다.

티맥스3사(티맥스소프트,티맥스데이터,티맥스A&C)는 이날 오후 2시부터 10일까지 이틀간 '티맥스데이 2020'을 개최한다.

첫날인 9일에는 AI·콜라보레이션 혁신을 위한 방법론, 플랫폼을 다룬다. 10일에는 해당 전략이 실제로 구현된 AI와 협업기반 싸스(SaaS·Software as a Service) 솔루션을 소개한다.

티맥스는 클라우드 서비스 파트너로서 미래 기업이 나아가야 할 모델로 '인텔리전트 엔터프라이즈(Intelligent Enterprise)'를 제시했다. 데이터 기반 비즈니스 전개를 통해 고객 경험을 제공하고 업무의 자동화를 실현한 환경이다.

티맥스는 "이를 위해 다섯 가지 모더나이제이션 전략과 AI&콜라보레이션 플랫폼이 필요하다"고 강조했다. 컨테이너 기반 클라우드 플랫폼 구축, 데이터베이스·미들웨어·사용자 인터페이스(UI)·사용자경험(UX)의 가상화와 통합을 통한 AI 서비스 적용 기반 마련,애플리케이션의 서비스화 등이 대표 예시다.

'AI&콜라보레이션 플랫폼'은 위의 전략을 적용해 AI 콜라보레이션 싸스 구현에 최적화된 플랫폼이다. 인프라·시스템 플랫폼·AI 플랫폼과 해당 플랫폼 위에 실제로 구현된 콜라보레이션 플랫폼과 싸스 솔루션으로 구성됐다. 9일에는 플랫폼 단을 중심으로 한 발표가 진행되고, 오는 10일 싸스 영역을 소개할 예정이다.

티맥스 측은 "AI는 속도, 확장성 등을 필두로 정량적 업무를 수행하고 사람은 창의력, 리더십 등의 정성적 역량을 펼치는 상상의 업무 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

이형배 티맥스소프트 대표는 "티맥스가 축적해온 시스템 소프트웨어 기술력은 AI 기반 혁신 싸스를 만드는 튼튼한 뼈대가 되어줄 것이다"라며 "신성장동력인 AI 기술과 기존의 강력한 시스템 소프트웨어 기술을 융합한 다양한 혁신 전략, 플랫폼을 통해 새로운 시대를 열 AI 콜라보레이션 트랜스포메이션을 선도하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr