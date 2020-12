[아시아경제 이관주 기자] 검찰에 이어 경찰도 ‘포토라인’ 설치를 원칙적으로 금지하는 내용을 공보규칙에 반영한다.

9일 경찰청에 따르면 경찰위원회는 지난 7일 오후 경찰위원회 회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙’ 일부개정규칙안을 심의·의결했다.

개정안은 먼저 포토라인을 설치할 수 있도록 하는 근거가 됐던 조항을 삭제했다. 또 사건관계자의 출석 일정 등 정보를 미리 언론에 알려주지 못하게 하는 내용도 명문화됐다.

다만 신상정보 공개심의위원회를 통해 신상공개가 결정된 피의자에 대해서는 공식적인 포토라인 취재가 허용된다.

아울러 개정안은 범죄 유형·수법을 알려 유사 범죄의 재발을 방지할 필요가 있는 경우나 범인 검거 등 증거 확보를 위해 국민 협조가 필요한 상황 등에는 수사 사건 내용을 예외적으로 공개할 수 있도록 규정했다.

