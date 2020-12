식당서 '노마스크 살사댄스 파티'…평택시에 사과한 미군사령관

[아시아경제 김봉주 기자] 평택 미군기지 캠프 험프리스 내 식당에서 마스크를 착용하지 않은 이들이 댄스파티를 벌여 물의를 빚은 가운데 기지 사령관이 평택시에 사과했다.

8일 평택시에 따르면 마이클 F. 트렘블레이 험프리스 기지 사령관이 전날 저녁 정장선 평택시장에게 전화를 걸어 사과했다. 이어 존 곤잘레스 미51전투비행단장(대령)도 이날 오전 정 시장에게 전화해 사과했다.

정 시장은 "그동안 코로나19 지역사회 확산 방지를 위해 주한미군 측에서도 큰 노력을 해왔지만, 이번 일로 지역사회의 우려와 불안이 커질 수 있다"면서 "재발 방지 및 철저한 방역수칙 준수를 요청한다"고 답한 것으로 전해졌다.

주한미군 측은 사안의 엄중함에 상응하는 조치와 함께 재발 방지를 위한 여러 대책을 마련하고 있다는 입장이다.

앞서 지난 4일 밤 평택 캠프 험프리스의 영내에 있는 식당 '플라이트라인 탭룸'에서 험프리스 살사 동호회 댄스파티가 열렸다. 식당 측은 파티 전날 소셜미디어 등을 통해 댄스파티 일정을 알렸다.

참가자 일부가 사회관계망서비스(SNS)에 올린 당시 사진과 동영상에는, 수십 명의 파티 참가자가 마스크를 쓰지 않거나 제대로 착용하지 않은 채 춤을 추는 장면이 담겼다.

