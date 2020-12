경기 유명 프랜차이즈 유치원서 '상습 아동학대'…원장·교사 등 3명 입건

[아시아경제 김봉주 기자] 교육 관련 대기업인 교원그룹이 운영하는 유치원에서, 교사 2명이 아이들을 지속적으로 학대한 것으로 드러났다.

8일 MBC 뉴스데스크는 경기도 화성 동탄에 있는 한 유치원에서 10월 말부터 11월 초까지 열흘 분량의 폐쇄회로(CC)TV에서만 10건 가까운 학대 정황이 확인됐다고 보도했다.

보도에 따르면, 교사들은 세 살밖에 되지 않은 아이들에게 여러 형태의 폭력적인 행동을 일삼았다.

경찰은 관련 CCTV를 확보한 뒤 수사에 나섰다.

지난달6일 CCTV를 보면, 아이들이 다 모여있는 점심 시간에 교사가 물티슈로 한 아이의 얼굴을 닦아준다.

교사의 꼬집으며 밀치는 듯한 거친 손길에 아이의 고개가 뒤로 꺾이면서 아이의 표정이 일그러졌다.

또 다른 교사가 걸어와 이번엔 다른 아이의 입에 음식을 세게 밀어 넣었고, 결국 아이의 몸이 뒤로 넘어갔다.

옷을 갈아입히면서 강제로 넘어뜨리는 듯한 장면, 또 아이를 속옷 차림으로 한참을 서 있게 한 모습도 찍혔다.

학대는 한두 번 이뤄진 것이 아니었는데, 아이들이 집에서 한 이상한 말과 행동이 단서가 됐다.

부모가 촬영한 영상에서 한 피해 아동은 "선생님이 밥 안 먹어서 혼내고, 막 때리고, 더 세게 때려서, 아팠다"고 말한다.

또 다른 피해 아동은 "선생님 무섭다, 무서워 맴매했다. 귀를 많이 때렸다"고 이야기했다.

가해자로 지목된 교사는 40대와 30대인 담임과 부담임, 피해를 당한 아이들은 3세반 6명인 것으로 전해졌다.

CCTV를 확인한 피해 아동의 학부모 A씨는 "너무 충격적이었다"면서 "정말 TV 뉴스에서 보던 그런 내용, 그런 화면이 (CCTV 영상에) 나왔다"고 호소했다.

A씨는 이어 "(교사가) 아이 팔을 잡고 확 하고 바닥에 던졌다. 애가 훅 날아가서 바닥에 머리를 꽝 찧었다"면서 또 "오줌을 싼 아이는 그냥 세워놓는다. 20분씩 30분씩 세워놓고 방치했다"며 자신이 확인한 영상에 대해 설명했다.

피해 아동 학부모 B씨는 "(아이가) 폭력적으로 변하고 물건을 집어던지고 과격해졌다. 자꾸 악몽을 꾸면서 '엄마 도와주세요, 엄마 무서워요'라는 얘기를 하면서, '선생님이 발로 찼어' 라고 말했다"고 전했다.

영어로도 수업하는 이 유치원의 원비는 한 달에 100만 원을 훌쩍 넘긴다. 학부모 A씨는 "엄마들은 너무 많은 매체에서 아동학대를 당하는 게 나오니까, 무서운 마음에 이만큼 돈을 받으면 적어도 애를 학대는 안 하겠지라고 생각했다"고 호소했다.

교원그룹 측은 부적절한 행동이 있었다는 것에 대해서는 인정했지만, 학부모들의 주장과 달리 피해를 당한 아이는 2명뿐이라는 입장이다.

학부모들은 지난 여름부터 지속적으로 학대가 있었던 것으로 의심하고 있지만, 남아있는 CCTV는 최근 3주치 정도 뿐이다.

학부모들은 원장과 이미 사표를 낸 교사 등 3명을 고소했고, 경찰은 이들을 아동복지법 위반 혐의로 수사하고 있다.

