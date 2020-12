[아시아경제 이민우 기자] ▶김윤옥씨 별세. 박종찬(미래에셋자산운용 법무실장)·종세(자영업)씨 모친상, 박정주(사람사랑치과병원 원장) 시모상, 박계일(군포문화원 원장)씨 부인상=8일, 서울성모장례식장 5호, 발인 10일, 장지 전라남도 함평군 가족묘지, (02)2258-5940

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr