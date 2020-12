김종인 "與 공수처 강행 기가 차…국정농단 일상적으로 자행"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 8일 더불어민주당이 고위공직자범죄수사처(공수처)법 단독 의결을 통해 야당의 비토권을 없앤데 대해 "집권세력의 반(反)민주 행태에 기가 찰 노릇"이라고 비판했다.

김 위원장은 이날 오후 긴급기자회견을 열고 "문재인 정부가 과연 이전 정부와 무엇이 다른지 묻지 않을 수 없다"며 이 같이 말했다.

김 위원장은 "제도 시행 한 번 하지 않고 정권 입맛에 맞는 공수처장을 앉히기 위해 야당 거부권을 폐지했다"며 "살아있는 권력을 수사하는 검찰총장을 찍어내는데 혈안인 것을 보면 집권세력이 공수처를 장악해 무엇을 하려고 하는지 그 이유가 뻔하다"고 목소리를 높였다.

그는 "우리는 지금 선출된 권력이 어떻게 삼권분립의 헌법 정신을 훼손하고 권력을 농단하고 있는지 똑똑히 목도하고 있다"며 "지난 총선에서 국민들이 민주당이 180석 가까운 의석을 몰아준 건 집권당의 입법독재 면죄부를 준 것이 아니다"라고 지적했다.

김 위원장은 그러면서 "문 정부가 하는 행태는 과거 정부의 실패를 고스란히 답습하는 것을 넘어 일상적으로 국정농단을 자행하고 있는 것"이라며 "민주당과 집권세력은 코로나와 부동산 대란에 짓눌려 도탄에 빠진 민심의 원성이 들리지 않는가"라고 비판했다.

그는 "실타래를 푸는 건 문 대통령"이라며 "민심을 잘 살펴서 법치주의와 민주주의 훼손 행위가 더는 없게 책임있는 행동을 해달라"고 촉구했다. 이어 "국민의힘은 수권정당으로서 난국을 타개하고 국민 행복을 이루기 위한 모든 법적·정치적 노력을 다할 것"이라고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr