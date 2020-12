[아시아경제 문채석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 23,250 전일대비 300 등락률 -1.27% 거래량 522,584 전일가 23,550 2020.12.08 15:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일강원랜드 카지노 8일 0시부터 임시휴장강원랜드 등 공공기관 직원에 자산 무상지원 관행 개선 close 의 급격한 영업 손실에 따라 대주주인 한국광해관리공단의 재무 상태에도 영향이 미칠 전망이다.

8일 광해관리공단에 따르면 공단은 출자회사인 강원랜드의 지분을 36.27% 소유하고 있으며, 국제회계 기준에 따라 강원랜드의 순손익이 공단의 손익에 반영된다.

공단 관계자는 "2020년 당기 순손실은 지분법손실로 인해 나타나는 일시적 현상"이라며 "코로나19 사태의 진정으로 강원랜드의 영업이 정상화된다면 2021년 이후에는 당기 순이익이 흑자 전환할 것"이라고 말했다.

이어 "2021년 공단이 추진하는 정부위탁 사업은 차질 없이 진행될 것"이라고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr