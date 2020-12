차기 서울시장, 박영선 19.9%·나경원 15.5% [리얼미터]

[아시아경제 강나훔 기자] 차기 서울시장 후보 적합도에서 박영선 중소벤처기업부 장관이 선두를 달리고 있다는 여론조사 결과가 나왔다. 그러나 보궐선거의 프레임과 관련해서는 정부 여당을 심판해야 한다는 '야당 지지론'이 절반을 넘기며 여당 지지론을 앞선 것으로 나타났다.

리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 5∼6일 여론조사를 벌인 결과, 서울시장 보궐선거 출마가 거론되는 인물 중 누가 가장 적합하다고 생각하느냐는 질문에 박 장관이 19.9%의 지지를 받아 1위로 나타났다.

이어 나경원 전 의원이 15.5%, 오세훈 전 서울시장이 14.9%로 오차 범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트)에서 뒤를 이었다.

이어 박주민 더불어민주당 의원 10.5%, 금태섭 전 의원 7.1%, 우상호 민주당 의원 6.1% 순이었다.

선택지로 제시된 12명의 후보가 받은 지지를 범여권과 범야권으로 나눠 각각 합계를 비교하면, 야권 후보 8명(금 전 의원 포함)에 대한 지지 총합이 51.3%로 여권 37.1%보다 앞서는 것으로 나타났다.

내년 보궐선거의 프레임과 관련해서도 정부 여당을 심판해야 한다는 야당 지지론이 50.6%로 절반을 넘었다. 안정적 국정운영을 위해 여당을 지지한다는 의견은 38.7%에 그쳤다.

정당 지지도는 더불어민주당이 34.4%, 국민의힘이 32.1%로 오차 범위 내에서 팽팽했다. 이어 국민의당 6.5%, 정의당 5.2%, 열린민주당 4.9% 등으로 나타났다.

자세한 내용은 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr