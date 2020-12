미국 징병등록증으로 독립운동가 후손 찾는다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]일제강점기 미국 정부가 작성한 한국인 징병등록증으로 미주 지역 독립운동가의 후손을 찾는 작업이 진행된다.

8일 국가보훈처는 미국 연방정부가 작성한 미주 한인 1500여 명의 징병등록증을 수집해 분석하고 있다고 밝혔다.

징병등록증은 1917년 5월 미국 연방의회가 승인한 '징병법'에 따라 미국 내 거주하는 18∼45세의 외국인 남성을 대상으로 작성됐다. 보훈처는 1917∼1918년과 1940∼1945년 당시 미국에 거주한 한인 남성의 징병등록증이 미국 국립문서보관소에 소장된 것을 확인, 해외사료 수집위원인 브랜든 팔머코스탈 캐롤라이나대학 교수에게 의뢰해 최근 1천589명의 미주 한인 징병등록증을 수집했다.

징병등록증에는 생년월일과 주소는 물론 가족관계와 직업, 학력까지 담겨 있어 가족관계가 불분명해 훈장을 대신 전달받지 못하고 있는 미주 지역 독립유공자 후손을 찾는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

보훈처에 따르면 지금까지 정부 포상을 받은 독립유공자 1만6410명 중 미주 지역 독립운동가는 332명이며, 이 가운데 178명이 후손을 찾지 못해 훈장을 수령하지 못하고 있다. 이번 징병등록증 분석 과정에서 2017년 건국포장을 받은 정등엽 선생과 1998년 애국장을 받은 박기벽 선생의 정보가 확인되기도 했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr