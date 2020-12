[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 양산의 한 노상 쓰레기더미에서 훼손된 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경찰은 8일 오전 3시께 쓰레기더미에서 불꽃이 난다는 주민 신고를 받은 소방당국이 화재 진압 중 시신을 발견했다고 전했다.

훼손 시신은 여성인 것으로 알려졌다.

경찰은 신원 파악과 함께 범죄 연관성을 수사하기 위해 현장 인근 CCTV 등을 분석하는 한편 국과수에 긴급 감식도 요청했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr