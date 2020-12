기아차 노사 '잔업 30분' 놓고 줄다리기…8일 교섭재개 및 정상근무

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차 노사가 7일 열린 15차 본교섭에서 핵심 쟁점에 이견을 보이며 막판 진통을 거듭하고 있다. 다만 8일 교섭을 재개 할 예정이라 이날 예정된 파업은 이뤄지지 않을 것으로 전해졌다.

8일 업계에 따르면 기아차 노사는 7일 오후 2시부터 15차 본교섭을 진행했지만 핵심 쟁점인 '잔업 30분 복원'을 놓고 이견을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 노사는 8일 오후 2시부터 본교섭 재개를 통해 다시 논의에 나선다는 방침이다. 이에 따라 당초 8일 전반조와 후반조 근로자 각각 2시간씩 진행하려던 부분파업은 유보하고 정상근무한다.

앞서 기아차 노조는 지난 4일 열린 4차 쟁의대책위원회의에서 7일 교섭 결과에 따라 8일 조별 2시간씩, 9~11일은 조별로 4시간씩 부분파업을 이어가기로 결정한 바 있다.

다만 기아차 노사는 '잔업 30분 복원'을 제외한 나머지 사안에 대해서는 상당부분 이견을 좁힌 것으로 알려졌다.

특히 기아차 공장내 전기차·수소차 부품 생산라인 설치에 대해 노사가 향후 검토에 나선다는 내용을 합의문에 넣기로 한 것으로 알려졌다.

다만 핵심 쟁점인 '잔업 30분 복원'은 여전히 노사의 의견이 팽팽하다. 노조는 현대자동차와 형평성을 강조하며 복원을 관철시키겠다는 입장이다. 하지만 사측은 잔업 복원이 실질적인 임금인상에 해당한다며 반대 입장을 분명히 하고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr