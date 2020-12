포스코인터, 레이저 기술 기업 '아이티아이' 지분 투자

레이저 절단 관련 특허 기술 보유

포스코인터, 해외진출 및 판매확대 지원

[아시아경제 김지희 기자] 포스코인터내셔널은 8일 인천 송도 사옥에서 국내 레이저 기술 기업인 아이티아이와 신주인수계약을 체결하고 전략적 협력 체계를 마련했다.

아이티아이는 초정밀 레이저 기술과 광학 기술을 사용한 레이저 열충격 절단 특허를 보유하고 있다. 이 기술로 최신 폴더블·롤러블 디스플레이에 커버유리로 사용되는 초박막유리(UTG)의 가공과 반도체 웨이퍼 절단 장비를 제조해 판매한다.

현재 디스플레이 시장은 기존 투명 폴리이미드 필름(CPI)이 가진 긁힘에 약하다는 단점을 보완할 수 있는 초박막유리 소재로 전환이 이뤄지고 있다. 초박막유리 부품 시장은 2020년 1800억원 규모에서 2025년 1조2000억원 규모로 연평균 47% 성장이 기대된다. 또 웨이퍼 글로벌 절단기 시장 역시 지난해 약 8000억원 규모에서 2025년 1조1000억원 규모로 연평균 약 6%의 꾸준한 성장이 전망된다.

현재 30 마이크론(㎛) 수준의 아주 얇은 초박막유리와 반도체가 생산 중이지만 절단이 매우 까다로워 기존 기술로는 고효율 양산이 어렵다. 절단 후에도 다양한 후가공 공정이 필요한 실정이다. 하지만 아이티아이의 레이저 열충격 절단 특허 기술은 레이저로 절단하는 단계에서부터 균열(크랙)이 발생하지 않는 기술로, 연마, 부식, 잔존물 제거 등 후공정도 필요하지 않다.

이번 협력으로 아이이타이는 제품의 고효율·안정적 가공 체계를 구축하고, 포스코인터내셔널은 아이티아이의 해외 시장 진출과 판매 확대를 지원할 예정이다. 양사는 향후 관련 신사업 공동 개발도 계획하고 있다. 이를 통해 디스플레이 및 반도체 제조사로의 안정적 공급과 전후방 사업 연계 등 신성장동력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 “전망성 있는 시장에서 우수한 기술력을 보유한 강소기업 투자를 통해 시장 선점에 함께 나설 수 있게 됐다”며 “이번 투자를 시작으로 기존 사업분야 이외의 신성장동력 확보와 상생협력 사례를 지속 발굴해 업의 특성을 살린 기업시민 경영이념을 적극 실천할 계획”이라고 말했다.

