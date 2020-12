영등포구 마을예술축제 ‘헬로우 문래’ 온·오프 개막

7~13일온라인으로 즐기는 영등포 대표 문화예술축제... 코로나19 감안한 온·오프라인 병행 운영…레시피 영상 게시, 스탬프투어 제공... 문래동 숨은 문화예술공간을 한 눈에…아트투어지도 제작, 배포

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 7일부터 13일까지 문화예술이 살아 숨쉬는 문래창작촌 일대에서 지역기반 문화예술축제인 ‘2020 헬로우문래’를 온·오프라인으로 개최한다.

2013년 처음 시작된 ‘헬로우문래’는 올해로 8회째 맞이하는 지역예술축제로, 문화예술과 지역 산업자원을 바탕으로 해 소공인, 문화예술인, 주민 등 지역 구성원들이 함께 기획하고 운영해나가는 영등포 대표 마을 공동체 축제다.

올해는 코로나19의 확산세가 지속되고 있는 상황을 감안, 온라인 진행이 가능한 워크숍 소개, 전시행사는 유튜브, 페이스북 등 SNS매체를 활용해 게시, 문래아트투어 지도 배포, 스탬프투어는 참여자간 거리두기, 스튜디오마다 손소독제 비치 등 방역지침을 충실히 준수하며 운영할 방침이다.

올해는 ▲문래창작촌 작가들의 이야기를 들어보는 ‘예술인 레시피’, ▲워크숍별 제작키트를 배송받아 가이드 영상을 보고 따라 만들어본 뒤 완성제품을 온라인을 통해 인증받는 참여형 프로그램 ‘LIN:KIT’, ▲문래동의 숨어있는 예술공간을 한 눈에 확인할 수 있는 ‘아트투어지도’ 배포 ▲숨어있는 문래동 공간을 찾아나서는 스탬프투어 ‘문래맛, 찾기’ 등 온·오프라인으로 즐길 수 있는 다채로운 프로그램으로 구성했다.

이에, 지난 7일에는 문래창작촌에서 활발히 활동하고 있는 5명의 작가진들의 이야기를 담은 영상 ‘예술인 레시피’를 시작으로, 9일부터 13일까지는 코로나블루 극복을 위한, 문래창작촌 작가와 주민을 하나로 이어줄 5개의 ‘LIN:KIT’ 영상이 순차적으로 공개될 예정이다.

‘LIN:KIT’은 5개의 영상으로 구성돼 ▲이연우 작가의 2021년 노트 만들기 ▲박현주 작가의 패턴 패브릭 공예 ▲이예지 작가의 패브릭 콜라주 티코스터 ▲안선경 작가의 나의 컬러링 포스터북 ▲온초공방의 라탄 행잉 플랜트 만들기 등 5개 키트 레시피를 제공한다.

또, 문래동 골목 곳곳에 숨어있는 공방, 전시공간, 아트숍 등 문화예술 공간을 찾아다닐 수 있도록 문래아트투어 지도를 제작, 온라인 및 오프라인으로 배포한다.

아울러, 문래창작촌 투어 프로그램을 기대하고 있던 주민들을 위해 스탬프 투어 프로그램 ‘문래맛, 레시피찾기’를 준비했다. 문래창작촌 일대 5개소에 설치한 QR코드와 아트투어지도를 활용, 5개의 스탬프를 모두 모으고 개인 SNS에 업로드하면 문래창작촌 예술가들의 소품을 담은 랜덤박스를 받을 수 있다.

매년 문래역 7번출구 앞에서 진행되었던 것과 같이 오프라인 행사는 올해에도 동일한 장소에서 진행된다. 기타 자세한 사항은 헬로우문래 페이스북 홈페이지를 통해 확인하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “‘헬로우문래’는 문래창작촌에서 지역 예술인으로 살아가는 작가들의 생생한 이야기를 만나고, 지역주민과 예술인이 함께 만들어가는 영등포 대표 마을축제”라며 “이번 행사가 코로나19로 지친 주민과 지역 예술인들에게 활력이 될 수 있게 되길 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr