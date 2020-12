장경태 "추미애 퇴진? 독립운동 시끄럽다고 친일하자는 것"

"검찰개혁 마지막 남은 사정기관 특권 해체하는 과정"

리얼미터, 추 장관 윤석열 검찰총장 사퇴 여부 여론조사

유권자 10명 중 약 4명(44.3%) '추미애만 사퇴해야'

[아시아경제 김수완 기자] 장경태 더불어민주당 의원이 일부에서 나오는 추미애 법무부 장관 사퇴론에 대해 "추 장관 퇴진 주장은 독립운동이 시끄럽다고 친일하자는 꼴이다"라고 주장하며 검찰개혁을 촉구했다.

장 의원은 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "독립운동이 시끄럽다고 친일할 순 없는 일"이라며 "개혁은 시끄럽다. 조용한 개혁은 변화가 없고, 옳은 길은 본래 소란스럽다"라고 이같이 밝혔다.

장 의원은 "검찰개혁은 마지막 남은 사정기관의 특권을 해체하는 과정"이라며 "권력기관의 마지막 저항은 스스로 활용 가능한 모든 특권을 모두 선보이고 있다"고 했다.

이어 "행정부의 지휘체계를 무너뜨리고, 입법부의 압도적 의석을 비웃으며, 사법부마저 관리의 대상이 되는 듯하다"며 "이런 거대한 특권 앞에 일반 국민의 인권은 파리 목숨 같았을 것"이라고 지적했다.

장 의원은 검찰 행태를 거듭 비판했다. 그는 "그동안 우리는 끔찍하게도 대한민국을 이끌어온다고 여긴 검찰과 함께 살아왔다"며 "스스로 나라를 이끌어왔다고 여긴 군부독재와 하등의 다를 바가 없다. 오히려 더욱 교활해지고 정교해졌을 뿐"이라고 꼬집었다.

그러면서 "정보와 권력은 쪼개고 나눌수록 바람직하다. 이제 검찰개혁의 완성은 검찰을 쪼개고 나누는 것"이라며 "그들 본연의 역할로 쪼개고, 스스로 균형을 이루도록 나눠야 한다. 2020년, 결코 절대 더 이상 검찰개혁을 미룰 순 없다"고 주장했다.

한편 유권자 10명 중 약 4명은 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 갈등을 해결하기 위해 추 장관만 사퇴해야 한다고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔다.

여론조사업체 리얼미터가 YTN의뢰로 지난 4일 전국 유권자 500명을 대상으로 추 장관과 윤 총장 가운데 누가 사퇴하는 것이 맞는지 질문한 결과 44.3%는 '추 장관만 사퇴해야 한다'고 답했다.

윤 총장만 사퇴해야 한다는 응답은 30.8%, 동반 사퇴는 12.2%를 차지했다. 둘 다 사퇴할 필요가 없다는 응답은 5.4%로 나타났다.

