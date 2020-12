전남도, 취약지 수도시설 동파방지 대책 수립

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 일선 시·군과 함께 겨울철 한파에 대비한 수도시설 동파방지 대책을 수립하고 피해 예방에 적극 나서기로 했다고 7일 밝혔다.

이에 따라 도와 시·군은 겨울철 극한 기상에 대비한 맞춤형 예방대책을 수립해 시행에 들어갔다. 노후주택과 상습 동파지역 등 취약지 관리를 비롯 상황반과 긴급복구반 운영을 통한 신속 복구 등 주민 불편 최소화에 중점을 뒀다.

도 내 수도시설 1849개소와 관로 1만 9712㎞, 가정용 계량기 32만 1044개소 등을 집중 관리한다.

수도시설은 ?5℃ 이하로 기온이 지속될 경우 동파가 우려된다. 이에 따라 전남도는 온도변화 과정을 도민에게 수시로 알려 수도관과 계량기, 옥상저수조 등 급수설비를 보온덮개 등으로 사전 보온토록 하고, 수돗물을 미세하게 흐를 수 있도록 하는 등 동파 예방을 위한 홍보를 강화할 방침이다.

또 도·시·군 간 비상급수체계 구축과 함께 시·군 담당자 및 마을상수도 관리자의 수도시설 수시 점검, 반상회보·마을방송 안내 등을 통해 소규모 수도시설 및 가정용 계량기가 동파되지 않도록 예방활동을 벌이고 있다.

아울러 동파로 인한 식수공급이 지연될 경우 도와 시군은 수자원공사와 연계해 즉시 음용수를 제공하고, 동파된 수도시설이 조기에 복구될 수 있도록 도·시·군·유관기관 간 유기적인 협조 체계도 구축했다.

박현식 전남도 환경산림국장은 “도내 가정용 계량기를 포함한 수도시설에서 동파가 재발되지 않도록 사전 대비하겠다”며 “도민이 안전하게 수돗물을 공급받을 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr