수능 이의신청 오후 6시 마감…국어 37번 문제 집중 (종합)

평가원, 14일 오후 5시 확정 정답 공개

물리학Ⅱ 18번 오류 "정답 없음" 처리 예상

[아시아경제 이현주 기자] 2021학년도 대학수학능력시험(수능) 이의신청 접수 결과 7일 오후 5시 기준 총 400건이 접수됐다.

과목별로는 국어영역이 138건으로 가장 많았다. 특히 국어영역 37번 문제에 집중됐다. 5개 지문 중 4번이 정답인데 1번도 정답일 수 있어 복수정답으로 처리해 달라는 의견이 약 80여 건 넘게 올라왔다. 이 문제는 배점 3점으로, 3D 애니메이션 제작 관련 내용으로 쉽게 접해 보지 않은 내용이라 수험생들이 어렵게 느꼈을 가능성이 크다.

다음으로 이의가 많은 과목은 사회탐구영역이다. 119건이 접수됐으며 생활과윤리 9번 오류에 대한 지적이 30여 건 있었다. 답이 아니라고 한 'ㄹ 선지'가 정답이라는 의견이다.

이어 과학탐구영역은 78건으로 중 물리학Ⅱ 18번 문제에 대한 11건의 오류가 접수됐다. 이 문항은 물체의 궤도를 그림으로 제시하고, 그림과 같이 물체가 운동할 경우 두 지점에서 감소한 역학적 에너지의 비율을 구해야 했다.

그러나 물체의 운동 에너지가 '음'(-)의 값을 갖도록 설정돼 물체가 수평면 아래에 있어야 함에도 그림에서 수평면 위에서만 움직이고 있다는 점이 문제로 지적됐다. 최점호 종로학원학력평가연구소 과학팀 강사는 "그림에서 물체의 운동 경로를 틀리게 제시했다"며 "그림이 문제에 부합하지 않아 정답 없음 처리를 예상한다"고 말했다.

그 외 영어영역 46건, 수학영역 13건, 직업탐구영역 3건, 제2외국어·한문 1건 등이었다.

이의신청은 수능을 출제한 한국교육과정평가원 홈페이지를 통해 진행되고 있다. 이날 오후 6시까지 접수 받는다. 이후부터는 14일까지 이의신청 결과를 토대로 심사 과정을 거친다. 14일 오후 5시 평가원 홈페이지에 확정된 정답이 공개된다. 성적표는 23일 배부된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr