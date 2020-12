공수처법, 與 처리 시도에 안건조정위 회부…내일 회의(종합)

[아시아경제 김혜민 기자] 여야가 극렬 대치 중인 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안이 7일 국민의힘의 반발 속에 안건조정위원회로 회부됐다. 여야 이견이 큰 법안은 조정 기간을 갖자는 것인데, 여당은 처리 의지를 드러내며 안건조정위 구성에 속도를 내는 모습이다.

국회 법제사법위원회는 이날 오전 법안심사1소위를 열고 공수처법 개정안을 안건조정위로 넘겼다. 여야 원내대표가 공수처장 추천을 위한 추가 협상에 나서기로 한 가운데, 민주당이 공수처법 개정안 의결을 시도하자 국민의힘이 안건조정위 회부를 신청한 것이다.

이후 윤호중 법사위원장은 이날 오후 입장문을 통해 "국회법 57조의2 제5항에 따라 법사위 각 교섭단체 간사위원에게 7일 오후 6시까지 안건조정위 구성을 위한 조정위원 추천을 해줄 것"을 요청했다.

안건조정위는 법사위원들 중 여야 동수로 구성된다. 민주당 3명, 국민의힘 2명에 윤 위원장은 비교섭단체몫으로 최강욱 열린민주당 의원을 지명했다. 윤 위원장은 안건조정위를 8일 오전 9시에 열겠다는 입장이다.

국민의힘이 사실상 지연 전략으로 안건조정위를 택했지만, 여당은 안건조정위와 무관하게 처리에 속도를 내겠다는 입장이다. 민주당 법사위 간사인 백혜련 의원은 절차를 다 거치겠다면서도 "(90일은) 최대의 기간이고, 바로 처리 가능하다"고 강행 의지를 밝혔다.

국민의힘은 강하게 반발하며 법사위 앞에서 피켓 시위를 이어가고 있다. 국민의힘 간사인 김도읍 의원은 "원내대표 간 협상이 민주당의 진심인지, 아니면 단독 날치기 하는 것이 진심인지 알 수 없다"며 "지금 상황을 보면 여야 협상은 국민에게 보여주기용이고 내실은 대통령 하명 하에 9일 법 처리를 밀어붙이겠다는 것"이라고 날을 세웠다.

국민의힘은 필리버스터(합법적 의사진행 방해) 등 저지 수단을 고심하고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr