美에 손내민 왕이 中 외교부장, "미국과 협력 필요"

중ㆍ미 무역전국위원회 대표단과 화상 회담서 평화로운 관계 강조

수교 이후 가장 엄중한 상황, "서로 책임 떠넘겨서는 안돼"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 중ㆍ미간 대화와 협력을 강조했다.

7일 중국 관영 신화통신에 따르면 왕 부장은 이날 베이징에서 열린 중ㆍ미 무역 전국위원회 이사회 대표단과 화상 회담을 가졌다.

왕 부장은 이날 회담에서 "양국은 반드시 각종 우려와 장애물을 걷어내고, 평화로운 중ㆍ미 관계를 형성해야 한다"면서 "동시에 다음 단계 양국관계가 양국과 양국 국민의 공동 이익에 부합하는 방향으로 나가도록 대화를 재개하고, 관계 정상화와 상호 신뢰 재건을 위해 노력해야 한다"고 강조했다.

왕 부장은 이어 "중ㆍ미 관계는 최근 심각한 어려움을 겪었다"면서 "이는 우리 모두 보고 싶지 않았던 일"이라고 지적했다.

그는 또 "각국은 반드시 교류와 협력을 해야지 분열해서는 안 된다"면서 "또 서로 도와야지 책임을 떠넘겨서는 안 된다"고 말했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 중국 책임론을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

왕 부장은 특히 "중ㆍ미 관계의 건강한 발전은 양국과 세계인의 운명과 복지에 매우 관련이 깊다"면서 "미래의 중ㆍ미 관계가 어디로 갈지에 대해서 미국이 올바른 선택을 하기를 바란다"고 촉구했다.

그는 "양국관계는 수교 이래 가장 엄중한 상황에 놓여 있다"면서 "이런 상황의 근본 원인은 냉전주의 사고와 이데올로기적 편견을 가진 일부 미국 사람들 때문"이라고 지적했다.

왕 부장은 "양국은 역사와 문화를 서로 존중하고, 양국의 핵심 이익과 우려를 존중해야 한다"면서 "중국은 미국 내정에 간섭하지 않기 때문에 미국 역시 국제 관계 준칙을 존중해야 한다"고 강조했다. 그는 그러면서 "양국은 상호 이익과 협력을 확대해야 한다"며 "또 양측의 이견과 모순을 조율해 나가야 한다"고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr