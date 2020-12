베어링자산운용, '가족친화경영 인증기업’ 선정

[아시아경제 이민지 기자]글로벌 자산운용사 베어링자산운용이 외국계 자산운용사로는 최초로 ‘가족친화인증기업’으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

가족친화제도란 △자녀출산 및 양육지원 △유연근무 제도 △가족친화 직장문화 조성 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 공공기관에 대해 여성가족부 장관이 심사를 통해 인증을 부여하는 제도다.

베어링자산운용은 임직원의 일과 가정생활의 조화를 위해 다양한 제도를 도입·운영한 점을 인정받았다. 선택적 근로시간제 등 유연근무제를 적극 도입했으며, 올해는 재택근무를 유연하게 시행하고 있다. 연차 활용률도 평균 85%로 높은 수준이다.

임산부와 자녀를 둔 임직원을 배려하는 정책도 높은 평가를 받았다. 베어링운용은 대체인력을 채용해 임신기간 근로시간을 단축하고 임직원이 출산휴가·육아휴직을 적극 활용할 수 있도록 지원한다. 이외에도 임직원이 다양한 문화 활동을 함께 즐길 수 있는 소셜클럽을 개설하는 등 임직원 간 교류를 활성화시키기 위한 제도도 운영 중이다.

베어링자산운용의 여성 직원 비중은 53%로 절반이 넘는다. 전통적으로 여성 비중이 낮은 금융투자업계에서 눈에 띄는 수치다. '2018년 금융인력 기초통계 분석 및 수급 전망'에 따르면, 자산운용?신탁 업계 전체의 여성 비율은 28.5% 수준이다.

배인수 베어링자산운용 한국법인 대표는 “올해는 코로나19라는 특수한 상황으로 인해 직원 복지뿐만 아니라 가족 친화적인 직장 문화에 대한 관심이 그 어느 때보다높아졌다”며 “베어링자산운용은 가족친화제도의 체계적인 도입으로 일과 가정생활을 양립할 수 있는 근무환경을 조성하는데 앞장설 것”이라고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr