송영길 "특수부 출신 尹 검찰총장 임명 무리였다"

[아시아경제 김수완 기자] 송영길 더불어민주당 의원이 윤석열 검찰총장과 관련해 "애초부터 저는 윤 총장을 파격으로 검찰총장까지 시킨 것은 무리였지 않았나 생각했다"고 지적했다.

송 의원은 7일 BBS 라디오 '박경수의 아침저널'와 인터뷰에서 "특수부 출신을 검찰총장에 임명하는 게 과연 맞느냐"며 이같이 말했다.

송 의원은 "특수부 검사란 자기가 (사건을) 인지해 별건 수사를 하든 뭐든 잡아서 얽어매는 훈련을 한 사람들"이라면서 "사건을 조사해서 아니면 멈춰야 하는데 다른 걸 끝까지 뒤져서 얽어매니까 매번 (피의자가) 자살하는 사건이 벌어진다"라고 비판했다.

그러면서 "이런 사람을 검찰총장으로 앉혀놓으니 특수부장인지 검찰총장인지 구분이 안 된다"며 "사건을 일선 검사에 맡기고 검찰총장은 외피 역할만 해야 하는데, 특수부장처럼 이렇게 뛰어다니는 검찰총장이 되어서야 이게 나라가 불안해서 되겠나. 균형이 없다"고 직격했다.

이어 "야당에서 '집권당이 임명해놓고 무슨 소리 하냐'고 하면 사실 저희가 정말 할 말이 없다. 돌이켜서 반성해야 할 점이라 생각한다"고 했다.

끝으로 송 의원은 "검찰총장이 야당 대선 후보 1위로 거론된 것 자체가 본인이 의도한 것은 아니더라도 검찰의 객관적 중립 의무를 수행하기 어려운 여건이 된 것"이라며 "사실상 지금 검찰총장직을 수행하기 어려운 상황이 됐다"고 윤 총장의 자진사퇴 필요성을 강조했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr