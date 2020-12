북한 정보 찾고 보기 쉬워진다

통일부 북한정보포털 개편

김정은 북한 국무위원장 동향, 북한 통계 등 북한 관련 정보를 종합적으로 제공하는 북한정보포털이 전면 개편된다.

통일부는 7일 "북한정보포털 전체메뉴를 통합·조정하고 화면구성을 보기 쉽게 개선해, 오는 8일부터 제공할 예정"이라고 밝혔다.

이번 개편을 통해 북한 정보를 간편하게 검색하고 다양한 관련 자료를 손쉽게 찾아 볼 수 있게 됐다는 평가다.

화면메뉴를 '북한개황', '동향', '테마', '전문자료', '지도'순으로 조정하고, 최신 북한 동향을 전면에 배치해 이용자의 가독성과 편의성을 향상 시켰다.

지난달 4일부터는 북한지도 서비스를 개선해 제공하고 있다. 지도서비스에서는 ▲동향보기 자동생성 ▲좌표 복사기능 추가 ▲영역설정 검색기능 추가 ▲주제도 확대 ▲디자인 개편 및 속도개선 등이 이뤄졌다.

또한 한국무역협회와 협업해 북한무역자료(북한무역통계, 전문보고서, 월간브리프)를 포털에 추가했다.

통일부는 "앞으로도 북한정보포털을 차별화된 빅데이터플랫폼으로 구성하여 국민이 보다 쉽고 편하게 이용할수 있도록 하고, 북한정보 공개 확대 등 서비스를 지속 개선해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편 이번 개편은 지난 6월 구성된 북한정보포털 국민평가단(20명)이 포털의 전체메뉴, 디자인, 콘텐츠 등에 대해 제시한 의견을 반영해 이뤄졌다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr