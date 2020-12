액션스퀘어, ‘삼국브레이드’ 日 진출…파이브 크로스와 퍼블리싱 계약

[아시아경제 유현석 기자] 와이제이엠게임즈의 자회사 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 1,770 전일대비 60 등락률 +3.51% 거래량 323,625 전일가 1,710 2020.12.07 13:09 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승세에 16.46% ↑액션스퀘어, 3Q 누적 별도 기준 영업이익 흑자전환…"관리종목 탈피 가시화"액션스퀘어, SKT와 프로젝트 GR 퍼블리싱 계약 체결 close 가 모바일 게임 '삼국블레이드'가 주식회사 파이브 크로스(5X Inc)와 일본 퍼블리싱 계약을 체결하고 일본 모바일 게임 시장 진출을 본격화한다고 7일 밝혔다.

이번 일본 퍼블리싱 계약을 체결한 파이브 크로스는 일본 메이저 퍼블리셔 경력을 보유한 인력들이 주축이 된 회사로 일본 및 동남아 시장에 대한 노하우와 강점을 보유하고 있다. 최근 150억원 규모의 신규 자금 조달에 성공해 삼국블레이드의 일본 시장 공략이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있다.

파이브 크로스는 이번 서비스 계약을 통해 일본에서 ‘삼국블레이드’의 퍼블리싱을 총괄 운영하게 되며, 내년 1분기를 목표로 액션스퀘어와 함께 철저한 현지화 및 일본 유저들에게 최적화된 콘텐츠를 개발 및 서비스할 예정이다.

삼국블레이드는 ‘삼국지’ 스토리와 언리얼 기반의 호쾌한 액션이 결합된 액션 RPG로 개발 단계부터 글로벌 시장의 높은 관심과 기대를 받았으며, 출시 이후 구글플레이 최고 매출 4위에 오르는 등 꾸준한 인기를 보인 바 있어 이번 해외시장 진출에 더욱 관심이 쏠린다는 평가다.

또한 액션스퀘어 측은 내년 초 2.0 대규모 업데이트를 통한 대대적인 게임 내 변화와 함께 새로운 재미요소를 전달하며 글로벌 시장 진출에 박차를 가한다는 계획이다.

김연준 액션스퀘어 대표는 "양사가 가진 전문 역량을 바탕으로 일본 시장의 유저들에게 삼국블레이드만의 다양한 재미요소를 선보일 계획이다”며 “철저한 현지화와 최적화된 컨텐츠로 서비스할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

