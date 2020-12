[아시아경제 구은모 기자] 에프엔에스테크 에프엔에스테크 083500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,580 전일대비 200 등락률 +2.13% 거래량 78,183 전일가 9,380 2020.12.07 10:27 장중(20분지연) 관련기사 에프엔에스테크, 10억 규모 자기주식 취득 결정에프엔에스테크, 112억 규모 공급계약 체결떠오르는 중소형주 기대감 어느 정도.. 레버리지 3배 가능 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 배당금총액은 16억원이며, 배당기준일은 오는 31일이다.

