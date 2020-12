부사장 1명, 전무 3명, 상무 11명 등

총 15명 승진

[아시아경제 기하영 기자]삼성생명은 7일 실시된 '2021년 정기 임원인사'를 통해 부사장 1명, 전무 3명, 상무 11명 등 총 15명을 승진시켰다고 밝혔다.

전무 이상 고위임원은 보험영업, 자산운용, 경영지원 등 여러 부문에서 발탁해 경영자 후보군의 다양성을 확대하고, 신임임원은 성과주의 원칙을 바탕으로 리더십과 전문성을 고려 향후 성장이 기대되는 우수 인력을 연차와 무관하게 과감하게 발탁했다는 설명이다.

삼성생명은 이번 정기 임원인사에 이어 조만간 조직 개편과 보직 인사를 확정할 계획이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr