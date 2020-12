중진공, 지역주민과 함께하는 소망트리 점등·성금 기부

본사에서 소망트리 점등식…내년 1월까지 지역주민에 개방

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 7일 오후 경남 진주 본사 앞 광장에서 지역사회 기부금 전달식과 지역주민과 함께하는 소망트리 점등식을 진행한다고 밝혔다.

중진공은 참석 인원을 최소화하고 마스크 착용, 거리두기 등 정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 지침을 엄격히 준수해 행사를 할 계획이다. 이날 행사에는 중진공 및 관계사 임직원과 지역주민 등이 참여한다. 지역사회 기부금 전달식을 시작으로 대표 5인의 소망 장식물 부착식과 크리스마스 소망트리에 희망의 불을 밝히는 점등식이 진행된다.

중진공은 연말 어려운 이웃에 대한 나눔을 실천하기 위해서 지역에 소재한 복지기관인 행복한 남촌마을, 진주기독육아원, 진주시장애인종합복지관에 기부금을 전달했다. 이를 시작으로 임직원이 자발적으로 모금에 동참해 조성한 1650만원의 기부금을 전국 곳곳의 사회복지시설 등에 기부할 예정이다.

앞서 중진공은 올해 4월에는 진주시 소외아동의 온라인개학을 지원하기 위해 2500만원을, 8월에는 경남특별재난지역 구호를 위해 3000만원을 기부하는 등 지역사회에 나눔을 지속해오고 있다. 김학도 이사장은 "중진공은 앞으로도 다양한 사회공헌을 지속해 같이가는 사회, 가치있는 삶이라는 정부의 사회가치 비전 달성에 일조하겠다"고 밝혔다.

