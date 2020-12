노량진역에 '에듀윌 학원' 더해지나?…주민 대다수 '반대'

[아시아경제 최은영 기자] 서울 지하철 1호선 노량진역 이름에 사교육업체 '에듀윌'의 이름이 부기 되는 방안이 주민 반발로 철회될 것으로 보인다.

5일 동작구청에 따르면 1호선 노량진역의 공식 이름 외에 별개의 역명을 함께 사용하는 것에 관련한 주민 찬반 수렴 과정이 7일까지 진행된다. 역명 부기를 신청한 곳은 학원 업체인 에듀윌뿐인 것으로 알려졌다.

만약 역명부기가 성사되면 지하철에서 "이번 역은 노량진, 에듀윌 학원입니다"라는 안내 방송을 듣게 된다. 역사 건물 외벽과 출입구 및 승강장 표지, 차내 노선도에도 에듀윌이라는 명칭이 병기된다.

한국철도공사(코레일) 측은 "지역의 대표성 및 공공성을 가지는 기관 등의 인지도를 향상하고 철도를 이용하는 고객의 편의를 제공하기 위해 역명부기를 시행한다"라고 밝혔다. 노량진역의 명칭 사용료는 3년 계약에 연간 약 4000만 원 정도이지만, 에듀윌은 그 이상을 제안했다고 전해졌다.

그러나 현재까지 '노량진·에듀윌 학원 역'의 실현 가능성은 적다. 코레일에 따르면 역명부기는 주민 의견 수렴 결과 반대가 50% 되지 않을 때 이루어지는데, 현재까지 접수된 의견 중 대다수가 반대 입장인 것으로 전해졌다.

정의당 동작구위원회 또한 지난 1일 "인근 수많은 학원 간 깊은 갈등이 터질 위험을 생각하면 간단한 문제가 아니다"라며 "동작구의 상징이라고 해도 과언이 아닌 노량진역이 특정 학원의 이름을 광고하는 광고판으로 전락해 공적 기능을 잃는 일은 막아야 한다"라고 지적했다.

