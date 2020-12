겨울 라운딩 스코어 올려주는 방한 아이템

[아시아경제 조유진 기자] 혹한기 라운딩에서 골프웨어 만큼 중요한 게 방한 아이템이다. 이에 북유럽 감성의 골프웨어 브랜드 와이드앵글이 한파를 맞닥뜨린 필드 위 실력 발휘를 위해 필요한 각종 방한 아이템을 제안한다.

추운 날씨와 단단하게 굳은 필드 위에서 진행되는 혹한기 라운딩에서는 골프화 선택이 무엇보다 중요하다. 특히 겨울 골프화 선택 시 두드러지게 고려해야 할 부분은 ‘스파이크’의 유무다. 스파이크 골프화는 밑창의 스파이크가 양발을 견고하게 지지해주며, 스파이크리스 골프화는 스파이크를 제거해 편안한 착용감을 극대화한 것이 특징이다.

와이드앵글의 ‘남녀 공용 폴스타’는 신체를 단단하게 지지하는 견고한 스파이크가 안정적인 스윙을 도와주는 스파이크 골프화다. 방수 기능이 탁월한 고어텍스 소재를 사용해 잔디에 맺힌 이슬이나 눈, 비 등으로 발이 차갑게 젖기 쉬운 겨울철에 제격이다. 운동 성능을 향상해주는 피팅 기술인 ‘보아핏 시스템’을 적용해 플레이 중에도 편리하게 조임을 변경할 수 있다.

‘여성 와이클릿 스판부츠’는 밑창에 스파이크 대신 접지력이 강한 돌기를 적용해 필드 위 단단하게 중심을 잡아주면서도 편안한 착화감을 선사한다. 무릎 높이의 롱부츠 형태로 스판 소재를 적용해 신축성이 우수하며 종아리가 날씬해 보이는 효과를 제공한다. 내부에 기모 원단을 적용해 방한 기능을 강화했으며, 발끝까지 설계된 지퍼로 신고 벗기 용이한 것도 장점이다.

야외에서 체온 유지를 위해서는 직접적으로 드러나는 노출 면적을 최소화하는 것이 중요하다. 특히 의류만으로는 보호가 어려운 손이나 귀, 머리 등은 방치하면 경기력 저하나 부상으로 이어질 수 있어 별도 액세서리를 착용해야 한다.

‘여성 니트보아 귀마개’는 보아털과 니트 소재를 활용한 헤어밴드형 귀마개다. 여성스러운 디자인이 돋보이는 제품으로 모자 위에 레이어드하거나 단품으로 착용해 포인트 액세서리로도 착용할 수 있어 실용성이 높다. ‘여성 양손 방한 손등 워머’는 부드러운 감촉의 보아털 소재를 적용한 핸드 워머다. 골프 장갑을 낀 상태에서 착용해 손을 보호할 수 있으며, 소매에 퍼로 포인트를 줄 수 있어 패션 아이템으로 활용하기 적합하다.

‘여성 보아 귀마개 니트캡’은 보아털 귀마개가 일체형으로 부착돼 귀와 뺨까지 따뜻하게 보호할 수 있어 방한 기능이 뛰어난 제품이다. 정수리에 렉스 방울 포인트로 귀여운 분위기를 연출할 수 있으며, 색상은 아이보리와 블랙으로 출시됐다. ‘여성 FUR 방울 니트 버킷햇’은 골조직 니트 벙거지로 캐주얼하고 스타일리시한 디자인이 특징이다. 끝단이 와이어로 제작돼 원하는 형태로 만들어 착용할 수 있다.

액세서리 착용이 부담스러운 남성 골퍼라면 보온성을 비롯해 경기력 향상에 기여하는 심플한 디자인의 방한 아이템을 선택하면 된다. 와이드앵글이 선보인 남성용 넥웨머, 귀마개, 손등 워머 등은 골프웨어 특유의 기능성과 어디에나 어울리는 세련된 디자인으로 라운딩뿐 아니라 각종 겨울 아웃도어 활동에서도 활용할 수 있다.

‘남성 프리미엄 무봉제 넥워머’는 신축성이 좋고 두께가 얇아 목에 밀착하여 체온 유지를 돕는 남성용 워머다. 부드럽고 가벼운 소재를 활용했고 무봉제 기법을 적용해 봉제선이 목에 닿지 않아 착용감이 우수하다. ‘남성 W.리미티드 스트레치 방한 귀마개’는 와이드앵글의 프리미엄 퍼포먼스 라인인 W. 리미티드 제품으로 와이드앵글을 상징하는 W(더블유)를 변형한 배색 디자인이 돋보이는 귀마개다.

와이드앵글 마케팅팀 관계자는 “몸이 굳기 쉬운 겨울 라운딩에서 기량을 뽐내기 위해선 의류만큼이나 디테일한 소품을 갖추는 것이 중요하다”라며 “머리부터 손끝, 발끝까지 최상의 컨디션을 뒷받침하는 와이드앵글의 방한 아이템으로 혹한기에도 따뜻하고 안전한 라운딩을 즐기길 바란다”고 전했다.

