[아시아경제 성기호 기자] 인도네시아의 사회부 장관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지원 프로그램과 관련한 뇌물 수수 혐의로 조사를 받는 것으로 알려졌다.

6일 외신에 따르면 줄리아리 바투바라 사회부 장관은 이날 새벽 수도 자카르타의 인도네시아 반부패위원회(KPK) 본부에 자진 출석, 조사에 응했다.

앞서 반부패위는 전날 밤 기자회견을 열고 줄리아리 장관이 정부의 코로나19 지원과 관련해 배급 업체 2곳으로부터 170억 루피아(약 13억원) 이상을 불법 수수한 혐의가 있다고 밝혔다. 반부패위는 이 혐의와 관련해 줄리아리 장관 외에 공무원 등 4명을 더 지목했다.

반부패위는 지난달에는 에디 프라보워 해양수산부 장관을 반부패 혐의로 체포한 바 있다.

에디 장관은 사기업에 새끼 랍스터 수출 허가를 내주는 과정에서 부패 행위에 연루된 것으로 알려졌다. 그는 현재 사임한 상태다.

