동의대 간호학과, ‘나이팅게일 선서’ 비대면 간호메달 수여식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 간호학과는 지난 12월 4일 오후 2시부터 동의대 산학협력관 314호에서 ‘제25회 간호메달 수여식’을 개최했다.

이날 행사는 코로나19 확산에 따라 비대면으로 진행됐다. 간호학과 교수진과 학생 대표 2명이 동영상 촬영에 참여했고, 학생 106명은 줌을 통해 나이팅게일 선서를 했다.

동의대 한수환 총장 격려사와 동의의료원 이갑녀 간호처장과 동창회장인 부산대학교병원 김선미 수간호사의 축사도 온라인으로 진행됐다.

간호학과 김명자 학과장은 “코로나19 의료 전선에서 헌신적으로 활동하고, 땀 흘리고 있는 선배 간호사들처럼 책임과 소명을 다하는 간호사가 되길 바란다”며 간호사로 첫발을 내딛는 학생들을 격려했다.

동의대 간호학과는 1993년도 입학정원 40명으로 개설돼 2012년에 입학정원 110명으로 늘었다. 지난해 3월에는 한국간호평가원이 주관하는 2018년도 하반기 간호교육인증평가에서 ‘간호학 학사학위 프로그램 5년 인증’을 획득했다. 인증기간은 2019년 6월 13일부터 2024년 6월 12일까지 5년이다.

