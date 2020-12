현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편

오는 24일까지 오픈 기념 이벤트

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점 그룹이 고객 편의성 제고와 대고객 소통 강화를 위해 통합 멤버십 서비스 'H포인트' 모바일 앱을 전면 개편한다.

현대백화점 그룹은 통합 멤버십 서비스 H포인트 모바일 앱을 리뉴얼해 선보인다고 6일 밝혔다. H포인트는 현대백화점 그룹 전 계열사 온·오프라인 매장에서 구매한 금액의 일부를 포인트로 적립받고 적립된 포인트를 현금처럼 사용할 수 있는 서비스로 900만여명의 회원이 이용하고 있다.

개편된 모바일 앱은 고객 편의성을 높인 게 특징이다. 카테고리를 고객 관점에서 쌓기·쓰기·혜택 등으로 한 눈에 알아보기 쉽도록 재분류했다. 또한 메인 화면에서 보이는 행사·이벤트 내용을 기존엔 담당자가 순서를 편집했다면 고객들이 자주 쓰는 기능으로 맞춤형으로 노출될 수 있게 했다. 여기에 '선불충전' 기능을 추가해 신용카드·현금·현대백화점 상품권 등을 사용해 포인트를 충전할 수도 있다.

걷기만 하면 포인트로 전환할 수 있는 마일리지가 적립되는 ‘포인트 워크’ 기능도 탑재했다. 500걸음 당 포인트 워크 마일리지(젤리) 5점이 쌓이며, 1000점부터 H포인트로 전환이 가능하다. 보유한 젤리가 3000점 미만일 경우 50%만 포인트로 전환되며, 6100젤리가 넘게 되면 100% 모두 전환이 가능한 식이다. 우선 안드로이드 버전에 적용되고, 이달 중으로 iOS 버전도 도입할 예정이다. 쌓은 포인트 청각 장애 아동 지원·유기견 후원 등에 기부할 수 있는 ‘포인트 기부’ 기능도 새로 선보인다.

현대백화점 그룹은 이번 모바일 앱 전면 개편을 기념해 오는 24일까지 오픈 축하 경품 이벤트를 진행한다. 이벤트에서는 '카니발 4세대 9인승 시그니처(1명), 'LG 트롬 스타일러(3명)' , '아이패드 에어 4세대(5명)', 에어팟 프로(10명)을 추첨을 통해 각각 증정한다. H포인트 회원이면 누구나 참여 가능하며 이벤트 페이지 내에 참여하기 버튼을 누르면 응모된다. 당첨자는 다음달 8일 모바일 앱에서 확인 가능하다.

현대백화점 그룹 관계자는 "이번 모바일 앱 개편은 고객 편의성을 높임과 동시에 고객과 소통을 강화하기 위한 차원"이라며 "앞으로도 고객과 함께할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr