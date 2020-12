정 총리 "수출활력의 불씨 꺼지지 않도록 총력"

정 총리, 수도권 관문항 인천신항 방문…K-방역 속 수출입 현장 점검

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 5일 "어렵게 회복한 수출 활력의 불씨가 꺼지지 않도록 민관이 총력을 기울여야 한다"고 말했다.

정 총리는 무역의 날인 이날 인천신항을 찾아 수출업계 관계자들과 간담회를 하고 해상운임 상승 및 수출선박 부족 등의 애로사항을 청취한 뒤 이같이 밝혔다.

정 총리는 "11월에는 수출 회복세가 이어지고 반도체와 자동차 등 주요 품목이 상승세인 점은 긍정적 신호"라며 "진단키트와 2차전지, 화장품 등 수출 저변도 확대되고 있다"고 언급했다.

이어 "내년에는 전세계적으로 무역이 활성화되고 경제가 회복될 수 있어 그 과정에서 있을 수 있는 물류상의 어려움에 미리 대비해야 한다"고 강조했다.

정 총리는 "이러한 차원에서 정부는 단기적으로는 선박 추가 투입, 중소기업 전용 물량배정, 중소화주·선사 운임보조 등을 통해 긴급 물류해소를 추진하고, 장기적으로는 국적선사·수출기업간 장기계약 유도, 국적선사 선복 추가 확충 등 근본적 해결책도 강구해 나가겠다"고 약속했다.

또한 "HMM의 초대형 컨테이너선(1만6000TEU) 8척 투입 등 '해운재건 5개년 계획'을 차질없이 추진하고, 신항만 건설, 항만배후단지 공급 등 인프라를 적기에 공급해 항만이 수출입 물류거점이자, 지역경제 활력제고의 견인차 역할을 하도록 하겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 항만 근로자들도 격려하고 "경제에 어려움이 있을 때 마다 수출이 경제회복의 근간이 됐다"며 "더 큰 경제 도약을 위해 힘을 모아가자"고 당부했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr