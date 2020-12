성남 724번 관련 1명·감염경로 불분명 1명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 타지역 확진자와 관련돼 확진 판정을 받는 사례가 꾸준히 늘고 있다.

5일 광주광역시에 따르면 이날 2명이 코로나19 확진 판정을 받아 지역 739·740번으로 분류됐다.

서구 쌍촌동에 거주하는 739번은 성남 724번과 관련된 것으로 확인됐다. 성남 724번과 관련된 확진자는 6명으로 늘었다.

광주 740번은 서구 금호동 주민으로 감염경로는 현재 조사 중이다.

최근 타지역 확진자와 관련된 광주 확진자는 경기도 성남 724번 관련 6명, 동대문 306번 관련 5명, 종로 119번 관련 1명, 전북 181번 관련 2명, 경기도 성남 698번 관련 1명, 전남 367번 관련(직장체육동우회) 29명, 서울 중랑구 211번 관련(호맥관련) 34명이 발생했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr