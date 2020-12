바이든, '당선 확정'…선거인단 270명 이상 공식 확보(상보)

캘리포니아주, 바이든 승리 공식 인증…선거인단 55명 더해 총 279명

[아시아경제 김흥순 기자] 미국 대선에서 조 바이든 민주당 후보가 선거인단 270명 이상을 공식 확보하며 당선이 확정됐다.

AP통신 등 외신들은 4일(현지시간) 알렉스 파디야 캘리포니아주 국무장관이 이날 바이든 당선인의 승리를 공식 인증했다고 보도했다. 캘리포니아주는 이날 바이든 미 대통령 당선인의 당선을 인증하고 55명의 선거인단을 선출했다.

이로써 바이든 당선인은 대통령 당선에 필요한 선거인단 과반을 '공식적으로' 확보하게 됐다. AP통신 집계 기준으로 캘리포니아의 선거인단 55명을 합쳐 총 279명의 선거인단을 확보, 대통령 당선에 필요한 선거인단의 절반인 270명을 넘겼다. 캘리포니아는 미국 50개 주 가운데 선거인단이 가장 많이 걸린 곳이다.

통상 미 대선 승자는 대선일 직후 결정됐기 때문에 각주의 당선인 인증과 선거인단 확정은 형식적인 절차로 여겨졌지만, 올해 대선의 경우 도널드 트럼프 대통령이 선거 결과에 승복하지 않음으로써 주별 당선인 인증과 선거인단 확정이 관심사로 떠올랐다.

캘리포니아주가 바이든 승리를 공식 인증함으로써 이제 바이든 당선인이 이긴 주들 가운데 콜로라도, 하와이, 뉴저지 등 세 곳이 남은 상태다. 이들 세 주의 선거인단까지 모두 확보하게 되면 바이든 당선인은 총 306명, 트럼프 대통령은 232명의 선거인단을 공식 확보하게 된다.

주별로 선출된 선거인단은 오는 14일 대통령을 공식 선출하는 투표를 한다. 주별로 실시한 투표 결과는 내년 1월6일 의회에서 승인, 공표하는 절차를 거친다.

AP통신은 트럼프 대통령이 애리조나, 조지아, 미시간, 펜실베이니아, 위스콘신 등 경합주를 중심으로 선거 결과에 불복하는 소송을 최소 50여건 제기했으나 지금까지 30여건이 기각당하거나 패소했다고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr