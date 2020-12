조롱과 비하로 탄생한 예술용어

[아시아경제 이진경 기자] 어떤 작품의 스타일이나 예술양식을 이야기할 때 부르는 일부 예술용어가 사실 모욕과 조롱을 품고 있다면 믿으시겠어요? 도대체 어떤 사연이 있을까요? 그 당시 배경과 숨겨진 이야기를 알아야겠습니다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr