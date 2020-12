대구, 수능생 3명 포함 6명 '신규 확진' … '별도 시험장'에서 응시

4일 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 7256명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구에서 대학수학능력시험(수능) 당일에 응시생 3명을 포함한 6명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

4일 대구시에 따르면 이날 0시 기준 지역 코로나19 환자 수는 전날보다 6명 증가한 7256명(지역감염 7156명, 해외유입 100명)으로 집계됐다.

이날 추가 확진자 가운데 3명은 수능시험을 치른 수험생이다. 이들은 최근 경기도 구리시에서 내려온 모 연기학원 강사(구리시 110번 확진자)를 접촉한 뒤 수능 당일인 3일 밀접 접촉자로 분류됐다.

대구시교육청은 교육부로부터 3일 새벽 1시께 이같은 통보를 받은 뒤 이들 학생을 별도 시험장에서 시험을 치게 한 뒤 진단검사를 시행했다.

이들 수험생과 또다른 1명도 구리 연기학원 강사의 접촉자로 분류돼 받은 검사에서 양성 판정을 받았다. 이 밖에 2명은 기존 확진자 접촉자이거나 감염 경로를 알 수 없는 환자다.

