대용량 제품 ‘버팔로윙봉 버켓’ 동시 출시



[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 미니스톱이 '버팔로 윙봉'을 출시했다고 4일 밝혔다.

'버팔로윙봉'은 쫄깃한 윙봉에 소스를 가미해 바삭하게 튀어낸 치킨 메뉴로, 다른 치킨메뉴에 비해 튀김옷이 얇아 부담 없이 즐길 수 있다. 버팔로 윙봉은 윙봉에 간장소스를 발라 감칠맛을 더했다. 가격은 3500원이다.

또한 미니스톱은 1인분으로 부족함을 느끼는 고객들을 위해 버팔로 윙봉을 대용량으로 즐길 수 있는 ‘버팔로윙봉 버켓’도 함께 내놨다. 버팔로 윙봉제품의 두배 용량인 ‘버팔로윙봉 버켓’ 가격은 6500원이다.

