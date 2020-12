LGU+, 수험생 고객 1000명에게 BTS 등 연말공연 시청권 쏜다

'수고했어 U+곧 스물' 프로모션, 추첨 통해 IPTV 생중계 관람 기회

매장 방문 고객 총경품액 1억원 상당 즉석당첨이벤트

온라인몰 '유샵' 갤럭시 노트20 등 경품도 제공



[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스가 대학수학능력시험을 치른 수험생 고객 1000명에게 방탄소년단(BTS) 등 K팝 스타들의 연말공연을 볼 수 있는 인터넷TV(IPTV) 시청권을 제공한다.

LG유플러스는 오는 31일 BTS, 뉴이스트, 이현, 범주, 여자친구, 투모로우바이투게더, ENHYPEN 등 인기 아티스트가 참여하는 연말 콘서트(2021 NEW YEAR’S EVE LIVE)를 U+tv로 제공한다고 4일 밝혔다. 수능을 마친 수험생 고객을 대상으로 이벤트를 진행해 당첨된 1000명에게 생중계를 볼 수 있는 시청권도 나눠준다.

U+모바일 고객이면서 U+tv 가입 명의자이거나 명의자와 유무선 결합된 수험생 고객은 오는 13일까지 이벤트 페이지에 접속해 시청권 응모를 할 수 있다. U+tv 내 주문형비디오(VOD)를 2만원 이상 구매한 고객을 우선 선발하며 제휴사의 사정에 따라 이벤트가 변경 또는 조기종료 될 수도 있다.

LG유플러스는 수험생 고객을 대상으로 1억원 상당 경품 즉석당첨, 멤버십 혜택 등을 담은 이벤트도 병행한다. '수고했어 U+곧 스물' 프로모션을 통해서다. 전국 LG유플러스 매장에서 안드로이드 운영체제(OS) 스마트폰이나 애플 아이폰을 개통한 고객은 당첨여부를 즉시 확인할 수 있는 즉석당첨이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 경품액 1억원 상당의 선물이 제공된다.

공식 온라인몰 유샵(U+Shop)에서도 9일까지 스마트폰, 태블릿을 구매하는 수험생 고객에게 추첨을 통해 갤럭시 노트20 등 경품을 선물한다. 이 밖에 U+멤버십을 이용하는 수험생 고객들은 간식과 메이크업·패션 아이템과 전자제품 구매 혜택도 받을 수 있다. 자세한 사항은 LG유플러스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

