코미팜은 4일 새롭게 진단된 교모세포종과 재발성 교모세포종 환자에서 PAX-1의 안전성과 유효성 평가를 위해 식품의약품안전처(MFDS)로부터 임상 2상 시험계획을 승인받았다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr