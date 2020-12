코스피, 사흘 연속 사상 최고치 경신… 2700선 눈앞

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신하며 2700선을 눈앞에 뒀다. 코스닥 지수도 6거래일 연속 상승하며 900선을 회복했다.

3일 코스피는 전일 대비 20.32포인트(0.76%) 상승한 2696.22로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 혼조세를 보이기도 했지만 장 중 꾸준히 강보합을 유지하며 2690선 안팎에서 움직였다. 그러다 장 후반 상승 폭을 다소 끌어올리더니 사상 최고치로 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자자가 각각 2125억원, 1795억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 기관 투자자는 3882억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.

업종별로는 운송장비(4.35%), 전기가스업(2.13%), 비금속광물(1.92%) 등이 올랐고, 종이,목재(-1.01%), 통신업(-0.24%), 유통업(-0.05%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 올랐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 14,000 등락률 +7.67% 거래량 6,034,672 전일가 182,500 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지[특징주] 현대차, 전기차 플랫폼 발표에 6년내 최고가코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감 close (7.67%)와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 3,900 등락률 +6.41% 거래량 4,142,212 전일가 60,800 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지勞파업에 줄줄이 생산차질…부품 협력사 공멸 우려[특징주] 현대차, 전기차 플랫폼 발표에 6년내 최고가 close (6.41%)이 5% 이상 급등했고, SK하이닉스(2.29%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 5,000 등락률 +2.08% 거래량 520,067 전일가 240,500 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 [특징주] 현대차, 전기차 플랫폼 발표에 6년내 최고가코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승 close (2.08%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 15,000 등락률 +1.90% 거래량 143,538 전일가 790,000 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close (1.90%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 3,500 등락률 +1.23% 거래량 740,315 전일가 283,500 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복2.4조 판 외국인, 12월 다시 '사자'세 돌아서나코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close (1.23%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 4,000 등락률 +1.15% 거래량 1,697,851 전일가 347,000 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복셀트리온, 이시간 주가 +0.15%.... 최근 5일 개인 7만 5341주 순매수 close (1.15%) 등도 상승했다. 반면 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,527,000 전일대비 14,000 등락률 -0.91% 거래량 28,746 전일가 1,541,000 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지화장품, 내년엔 날아오르나이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감 close (-0.91%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 369종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 469종목은 내렸다. 68종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 6거래일 연속 오르며 900선을 회복했다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 장중 꾸준히 강보합을 유지했고, 코스피와 마찬가지로 장 막판 상승 폭을 다소 키우며 전 거래일 대비 8.27포인트(0.92%) 오른 907.61로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 1344억원 순매수했다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 613억원, 273억원 순매도했다.

업종별로는 출판,매체복제(5.78%), 오락,문화(4.93%), 통신서비스(3.03%) 등이 올랐고, 기타제조(-0.96%), 종이,목재(-0.89%), 음식료,담배(-0.87%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 237,000 전일대비 32,000 등락률 +15.61% 거래량 4,998,902 전일가 205,000 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지셀트리온제약, 외국인 9000주 순매수… 주가 15.51%코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복 close (15.61%)과 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 238,500 전일대비 29,500 등락률 +14.11% 거래량 261,056 전일가 209,000 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복中 게임 한한령 종식되나…날아오르는 '게임주' close (14.11%)이 두 자리 수 수익률을 기록했고, 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 142,600 전일대비 9,500 등락률 +7.14% 거래량 2,105,303 전일가 133,100 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 제넥신, 외국인 7000주 순매수… 주가 2.48%제넥신, 투자자 검색 급증... 주가 13만 3800원(-1.04%)제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 3.89% close (7.14%)과 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 84,400 전일대비 4,100 등락률 +5.11% 거래량 670,540 전일가 80,300 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복콘텐츠 수요 증가 기대…관련株 담아볼까 close (5.11%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,900 전일대비 5,500 등락률 +4.22% 거래량 6,083,269 전일가 130,400 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 13만 4700원.. 전일대비 3.3%코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지끝난 줄 알았던 제2의 신풍제약! 글로벌 수출! 또 한번 터진다! close (4.22%) 등도 크게 올랐다. 반면 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 199,300 전일대비 3,100 등락률 -1.53% 거래량 53,381 전일가 202,400 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선 close (-1.53%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 72,500 전일대비 800 등락률 -1.09% 거래량 349,352 전일가 73,300 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 최고치 다시 경신… 코스닥 900선 유지코스피, 사상 최고치 경신 후 혼조세… 코스닥 900선 회복외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close (-1.09%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 150,700 전일대비 1,100 등락률 -0.72% 거래량 143,447 전일가 151,800 2020.12.03 16:30 장마감 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑ close (-0.72%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 5종목을 포함해 538종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 756종목은 내렸다. 91종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr