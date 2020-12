중진공, 해외거점 통해 'K-비대면사업' 2억1300만달러 수출 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 올해 7월부터 중진공 해외거점을 활용한 비대면 해외진출지원사업(이하 K-비대면 사업)으로 약 2억1300만 달러의 계약이 진행되고 있다고 3일 밝혔다.

K-비대면 사업은 16개국에 소재한 수출인큐베이터(BI) 등 25개 해외거점을 활용해 수출기업에 온라인 수출상담회, 기술교류상담회, 온라인세미나, 온라인 멘토링 등을 지원하는 사업으로 현재까지 총 46회 추진됐다. 그 결과, 참여기업 총 1096개사에 1324건의 수출상담을 지원하고 약 4억4400만 달러 규모의 상담을 통해 약 2억1300만 달러의 계약 체결이 가능할 것으로 예상하고 있다.

예를 들어 호치민BI의 창업기업 해외진출지원 프로그램에 참가한 13개사는 58회의 바이어 상담을 통해 약 2500만 달러(한화 약 275억원) 규모의 계약 체결이 진행 중이다. 또 비데를 생산하는 A사는 코로나19 이후 늘어나는 수요를 적극 활용하기 위해 뉴욕BI의 비대면상담회에 참여해 미국 대형 유통망 바이어와 연쇄적으로 미팅한 결과, 미국 수출이 작년 대비 100% 신장한 200만 달러를 달성했다.

중진공은 참가업체들에 대한 사후관리와 후속 연계지원을 위해 격주 간격으로 사업 실적을 체크하고 있으며, 내년에는 온라인 비대면 사업 비중을 더욱 높여 포스트 코로나 시대 국내 수출기업 지원에 최선을 다할 계획이다. 김학도 중진공 이사장은 "K-비대면 사업은 코로나19로 위축된 중소벤처기업의 수출판로를 개척하는 데 마중물 역할을 해왔다"면서 "수출기업들이 온라인 상담을 통해 매칭된 바이어와 가시적인 수출 계약까지 성사시킬 수 있도록 해외거점의 후속연계지원에 더욱 집중하겠다"고 말했다.

