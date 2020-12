SK매직, 윤요섭 신임 대표이사 선임

윤 신임 대표, 재무·경영전략 등 다양한 경험 보유 “글로벌 비즈니스 강화할 것”

이원희 실장 승진 등 총 7명 임원인사 단행

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 새 대표이사로 윤요섭 경영전략본부장(CFO)을 선임한다고 3일 밝혔다.

윤 신임 대표는 1969년생으로 연세대 경영학과를 졸업했다. 미국 미시간 주립대학교에서 금융학 석사 학위를 취득하고 1994년 SK네트웍스의 전신인 선경에 입사했다. SK네트웍스 국제금융팀장과 금융팀장, 재무실장을 역임한 ‘재무통’이다. SK매직에는 지난해 12월 합류해 경영전략본부장을 맡았다. 윤 대표는 내년 1월 1일부터 대표직을 수행하게 된다.

SK매직 관계자는 "금융, 재무기획, 인수합병, 해외영업, 브랜드 통합전략 수립 등 다양한 경험을 보유한 신임 대표이사의 젊은 리더십을 기반으로 미래성장을 위한 경쟁력 및 실행력 강화를 추진하겠다는 의지"라고 말했다.

SK매직은 이날 임원인사도 단행했다. 2명의 임원을 신규 선임하고, 미래성장 사업 전략수립 전문가인 이원희 상품전략실장을 승진 발령했다. 또 5명의 기존 임원이 보직을 옮겼다.

SK매직은 매출 1조원을 눈앞에 두고 있다. SK네트웍스 인수 4년간 매출이 두배 이상 오른 것이다. SK매직은 윤요섭 신임 대표가 중점적으로 추진해 왔던 고객 중심 경영, 사회적 가치 창출, 친환경 경영을 더욱 강화해 지속적인 성장을 이어간다는 계획이다.

◇ 승진

▲이원희 상품전략실장

◇ 신규 선임

▲장상욱 마케팅전략실장

▲조인호 기획재무실장

◇ 보직 이동

▲김경원 말레이시아 법인장

▲박훈 B2B 사업부장

▲윤학진 화성공장장 겸 생산실장

▲이보형 SK매직서비스 대표이사 겸 고객가치혁신실장

▲신정환 SK매직서비스 고객지원실장

