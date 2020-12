이랑텍, 전환사채 발행 통해 KDB산업은행으로부터 10억원 투자 유치 완료

[아시아경제 유현석 기자] 이랑텍은 전환사채 발행을 통해 KDB산업은행으로부터 10억원 규모의 투자 유치에 성공했다고 3일 밝혔다.

이랑텍은 이동통신 기지국과 중계기 장비의 핵심 부품인 RF(Radio Frequency)필터를 전문적으로 생산하는 5G 통신부품 전문기업이다. 통신사업자들의 여러 주파수를 통합시키는 동시에 잡음을 제거하는 ‘상호간섭제거 필터(High PIMD Solution Multiplexer Filter)’를 개발해 국내외 이동통신사에 공급하고 있다.

이랑텍 관계자는 “이번 투자 유치는 5G Filter 생산능력을 확대하기 위해서 진행했다”라며 “확보된 자금을 활용해 공장매입 및 기계장비 구매 등에 사용될 예정이다”고 밝혔다

이어 “코로나19로 인한 어려운 시장 환경속에서도 기술력을 인정받아 좋은 조건의 장기 자금 조달에 성공할 수 있었다”라며 “내년도 매출 확대 등의 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고에 적극 나서겠다"고 설명했다.

한편, 이랑텍은 코스닥 등록업체인 에이티세미콘에서 지난 6월 투자한 회사이기도 하다.

