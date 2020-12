김정은, 라오스 창건45주년 축전 "전통적 친선 협조 관계 더 공고히 발전"

사회주의 국가 간 연대 강화 강조

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 라오스 국경절 김정은 국무위원장 명의의 축전을 띄우면서 사회주의 국가 간 친선 협조 관계를 강조하면서 연대를 강조했다.

3일 조선중앙통신은 "김정은 동지가 라오스 인민혁명당 중앙위원회 총비서인 라오스 인민민주주의공화국 주석(분냥 보라치트)에게 축전을 보냈다"고 보도했다.

김 위원장은 축전을 통해 "라오스 창건 45돌에 즈음에 총비서 동지와 형제적인 라오스당, 정부, 인민에 가장 열렬한 축하의 인사를 보낸다"면서 "라오스는 창건 후 지난 45년 동안 내외의 온갖 도전과 겹쌓이는 난관 속에서도 인민혁명당의 영도 밑에 사회주의 이념을 확고히 고수했다"고 밝혔다.

그러면서 전통적 친선 협조 관계를 강조했다. 그는 "이 기회에 사회주의를 위한 공동투쟁의 길에서 맺어지고 변함 없이 강화하고 발전한 우리 두 당, 두 나라 사이의 전통적 친선 협조 관계가 더 공고히 발전되리라는 확신을 표명한다"고 전했다.

