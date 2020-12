윤희숙 "국회 세종시 보내고 여의도 10만평에 아파트 공급하자"

[아시아경제 이지은 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 여당의 행정수도 이전 계획을 언급하며 "여의도 국회 땅에 공원과 아파트가 결합된 좋은 아파트 단지를 만들겠다는 계획이 필요하다"고 강조했다.

윤 의원은 3일 오전 KBS 라디오 김경래의 최강시사에 출연해 "행정수도를 완성한다는 의미에서 국회를 보내기로 했으면 의사당 뭐 하러 남기나"며 이같이 말했다.

그는 "서울과 세종 간에 행정수도 완성이라는 것은 정치카드로만 너무 활용되어 왔다"며 "전부 다 옮기고 10만 평은 서울에 주택수급 괴리를 해결하기 위한 정부의 아주 적극적인 계획의 일환으로 활용하는 게 필요하다"고 말했다.

윤 의원은 "사람들이 강남을 선호하는데 그 강남 같은 단지가 서울에 여러 개 있다면 또 전국에 여러 개 있다면, 지금 그런 믿음을 국민들한테 준다면 미래에 아파트 가격이 천정부지로 계속 오를 거라는 시장의 혼란을 잠재우는 것"이라며 "24번에 걸쳐서 시장을 망가뜨렸다면 그 24번에 준하는 점진적인 믿음을 주는 그런 조치로 이것을 되돌리는 게 필요하다"고 말했다.

그는 김현미 국토부 장관의 '아파트가 빵이면 밤을 새서라도 만들겠다'는 발언에 대해 "잘못된 말이라기보다 본인도 답답해서 하신 말씀이지만 주무부처 장관이시니까 문제가 있으면 어떻게든 원인을 파악해서 대책을 마련해야 한다"며 "빵이라면 밤새서 만들겠다는 말씀은내던지는 듯한 느낌을 주고 주무부처 장관으로서 하실 말씀은 아니다"라고 지적했다.

윤 의원은 정부가 제시하는 공공임대는 대안이 될 수 없다고 꼬집었다. 그는 "주거 약자들을 위해서 공공임대를 짓는 것은 모든 정부들이 굉장히 열심히 해야 하는 일이지만 그걸 잘하고 있는 나라도 별로 없다"며 "주인이 없는 주택들이기 때문에 그걸 관리하고 질 좋은 주택으로 관리하기는 굉장히 어렵고, 우리나라도 현재까지 만족스럽지 못하다"고 말했다.

그는 "시장을 망가뜨린 정부가 자기가 원래 해야 하는 약자들을 위한 공공임대도 제대로 못하면서 중산층한테도 공공임대로 해결하겠다고 이야기를 하는 것"이라며 "이게 장기적으로 지속 가능할지에 대해서는 굉장히 신뢰를 갖기 어렵다"고 덧붙였다.

투기 수요 자극으로 집값을 더 올릴 수 있다는 지적에는 "투기 세력이 없다고는 말할 수 없는데 문재인 정부 이후로 4년 동안 이렇게 지속적으로 아파트값이 계속 오르는 것은 일부의 투기자만으로는 설명이 안 된다"며 " 기본적으로 시장 안에서 계속적인 수급 괴리가 있다고밖에는 해석이 안 되는데, 정부 입장에서 그 문제를 피하려고 보니 투기 세력 때문에 이렇다고 계속 원인 진단을 그쪽으로 몰고 간 것"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr