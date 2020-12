<장 마감 후 주요공시>

◆ 지누스=자사주 1만3200주 처분 결정

◆ 동양생명="최대주주 해외자산에 대한 분석,평가 진행 중"

◆계룡건설산업=961억원 규모 고덕강일 지식산업센터 신축 공사 수주

◆ 효성첨단소재=계열회사 효성베트남에 831억 원 규모의 채무보증 결정

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr