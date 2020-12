[아시아경제 이민지 기자] 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 50 등락률 +0.50% 거래량 564,918 전일가 10,000 2020.12.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유비케어, 주가 1만 550원 (-7.05%)… 게시판 '북적'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”유비케어, U-Healthcare(원격진료) 테마 상승세에 21.44% ↑ close 는 경영환경 개선과 업무 효율성 증대를 위해 서울특별시 구로구에서 영등포구 파크원 타워로 본점 소재지를 변경했다고 2일 공시했다.

