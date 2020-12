키움증권, 로보마켓 4주년 기념 '종목추천 4주간 드림' 이벤트 진행

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 로보마켓 오픈 4주년을 맞아 '종목추천 4주간 드림' 이벤트를 시행한다고 2일 밝혔다. 로보마켓 서비스중 고객들이 가장 많이 사용하고 있는 4개 서비스의 종목추천을 4주간 체험해볼 수 있으며(서비스 최초가입 고객), 기간은 내년 1월 28일까지다.

이번 이벤트에서 체험 가능한 서비스는 인공지능서비스인 로보스탁, 뉴지스탁과 전문가 서비스인 고수클럽, 슈퍼스탁이며 이벤트 기간 중 서비스에 가입한 고객은 4주간 별도의 비용 없이 해당 서비스의 종목추천을 받아볼 수 있다. 추가혜택으로 가입 고객 전원에게 커피 기프티콘이 제공되며, 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 이벤트 내용을 공유하면 추첨을 통해 커피 기프티콘이 추가로 제공된다.

키움증권 로보마켓은 총 20개의 서비스로 구성되어 있다. 투자전문가, 빅데이터, 알고리즘을 기반으로 각 서비스마다 특장점을 지니고 있어 투자 스타일에 맞는 서비스를 체험해 볼 수 있다. 키움증권 MTS ‘영웅문S’와 HTS ‘영웅문’을 통해 접속 가능하며, 스마트폰 푸쉬(PUSH)알림과 SMS를 통한 종목추천 정보 수신도 가능하다.

키움증권 투자컨텐츠팀 고강인 팀장은 "키움증권은 그간 금융공학 알고리즘 기반 종목추출 서비스의 라인업을 구축해 왔으며 이번 로보마켓 4주년 이벤트가 투자자 입장에서는 자신의 매매스타일에 맞는 서비스를 체험해보고 선택할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "향후에도 고객의 투자판단에 도움이 되는 최적의 서비스를 추가로 선정할 계획"이라고 말했다.

로보마켓 서비스는 키움증권 계좌가 있으면 누구나 가입이 가능하다. 키움증권 계좌가 없다면 키움증권 비대면계좌개설 어플리케이션을 통해 스마트폰으로 바로 개설할 수 있다.

