한화시스템, 글로벌 연구개발 역량평가서 최고 등급 획득

한화시스템이 국제적인 연구개발(R&D) 역량평가 기준인 'CMMI(Capability Maturity Model Integration)' 최신 버전에서 최고 등급을 받았다고 2일 밝혔다.

CMMI는미국 카네기멜론 대학의 소프트웨어 공학연구소가 미국 국방부 의뢰를 받아 개발한 세계적인 소프트웨어·시스템 품질관리 역량평가 인증 모델이다. 해당 인증은 소프트웨어 개발 및 프로젝트 관리에 대한 조직의 역량을 종합적으로 평가한다.

한화시스템은 기존 CMMI 1.3 버전에서 최고 단계인 레벨 5를 지난 2009년부터 5회 연속 인증했다. 또한 2020년 CMMI 인증 만료시점에 맞춰 새롭게 개정된 2.0 버전 인증작업을 진행해왔다.

CMMI 2.0 버전은 무기 체계 연구개발 과제뿐 아니라, 응용연구·시험개발 등 국방 연구개발 전체 부문의 사업적·기술적 요건을 충족해야 인증을 받을 수 있다.

한화시스템은 CMMI 기반으로 연구개발 과정을 개선해왔고, 정량적 관리 체계를 내재화해 업무 효율성과 혁신 활동을 극대화했다고 설명했다.

한화시스템은 CMMI 20개 영역에서 188개 심사요건을 충족해 최고 등급을 받았으며, 인증 일자(10월16일) 기준 국내에서 최초로 해당 인증을 획득했다.

또한 CMMI 협력업체 관리를 포함한 전 영역 인증으로 봐도 국내 첫 사례이며, 세계에서는 10번째 기록이다.

글로벌 방산기업 중 CMMI 2.0 최고 등급 인증은 자사가 최초라고 한화시스템은 전했다. 미국의 록히드마틴·레이시온, 영국의 BAE 시스템즈 등은 현재 CMMI 지난 버전인 1.3의 레벨 5등급을 보유하고 있다.

한화시스템은 현재 방산부문 임직원 중 66%가 R&D·기술 분야에 종사하고 있으며, 이 가운데 58%는 석·박사급 이상 인력이 차지한다.

한화시스템은 우수한 R&D 역량을 바탕으로 한국형 전투기 KFX의 핵심 임무장비 AESA 레이더, 한국형 차기구축함(KDDX) 전투체계 등의 국내 방위산업의 주요 사업을 성공적으로 수행하고 세계 일류 방위산업체로 도약하겠다고 밝혔다.

김연철 한화시스템 사장은 "모든 구성원이 협력해 업계에서 가장 어려운 인증 중 하나인 CMMI 2.0 최고 등급을 획득하며 지상·해양·항공·우주 분야의 기술력과 개발역량을 인정받았다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr