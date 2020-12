삼성전자, 사장 3명 승진 인사…메모리사업 수장에 이정배(상보)

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 1,300 등락률 +1.92% 거래량 6,976,684 전일가 67,800 2020.12.02 09:24 장중(20분지연) 관련기사 서울시, 5G 융합 '자동차 커넥티드 서비스' 시작 … 교통사고 30%↓ 기대외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승삼성전자, 희망2021 나눔 캠페인 기부금 338억 출연 close 는 2일 사장 승진 3명, 위촉 업무 변경 2명 등 총 5명 규모의 2021년 정기 사장단 인사를 단행했다.

이번 인사로 삼성전자 CE부문 생활가전사업부장 이재승 부사장이 사장으로, DS부문 메모리사업부 DRAM개발실장 이정배 부사장이 메모리사업부장 사장으로 각각 승진했다. DS부문 글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장 최시영 부사장도 DS부문 Foundry사업부장 사장으로 영전했다.

DS부문 메모리사업부장 진교영 사장은 종합기술원장(사장)으로, DS부문 Foundry사업부장 정은승 사장은 DS부문 CTO 사장으로 이동했다.

이번 사장단 인사의 주요 특징은 가전 사업의 성장과 혁신을 이끈 부사장을 사장으로 승진시키고, 핵심 사업인 반도체 비즈니스의 개발과 제조 경쟁력 강화를 이끈 부사장을 사장 승진과 함께 사업부장으로 과감히 보임한 것이다. 삼성전자 측은 "성과주의 인사와 함께 미래를 대비한 새로운 혁신과 도전을 이끌 세대 교체 인사를 실현한 것"이라고 설명했다.

이재승 사장은 삼성전자 창립 이래 생활가전 출신 최초의 사장 승진자로, 오늘날의 생활가전 역사를 일궈낸 산 증인으로 평가받고 있는 인물이다. 냉장고개발그룹장, 생활가전 개발팀장 등을 역임하면서 무풍에어컨, 비스포크 시리즈 등 신개념 프리미엄 가전제품 개발을 주도하고 2020년 1월 생활가전사업부장으로 부임해 괄목할만한 성과를 거두고 있다.

이정배 사장은 서울대 전자공학 박사 출신으로 메모리사업부 DRAM설계팀장, 상품기획팀장, 품질보증실장, DRAM개발실장 등 주요 보직을 두루 역임하면서 메모리 사업 성장을 견인한 DRAM 분야 전문가다. 이번 승진과 함께 메모리사업부장으로서 DRAM 뿐만 아니라 낸드플래시, 솔루션 등 메모리 전제품에서 경쟁사와의 초격차를 확대해 나가는 데 기여할 것이라는 기대다.

최시영 사장은 오하이오주립대 전자재료 박사 출신으로 반도체연구소 공정개발팀장, Foundry제조기술센터장, 메모리제조기술센터장 등 반도체사업의 핵심 보직을 경험하면서 반도체 전제품에 대한 공정 개발과 제조 부문을 이끌어 온 공정ㆍ제조 전문가다. 최 사장은 Foundry사업부장으로서 공정개발 전문성과 반도체 전 제품 제조 경험을 바탕으로 파운드리 세계 1위 달성의 발판을 닦는 역할을 맡는다.

종합기술원장을 맡은 진교영 사장은 서울대 전자공학 박사 출신의 메모리 공정설계 분야의 세계적 권위자로, 2017년 3월 메모리사업부장을 맡아 절대우위 경쟁력을 발휘하며 글로벌 초격차를 이끌어 온 주역으로 꼽힌다.

정은승 사장은 독보적인 개발 전문성과 전략적 안목을 바탕으로 DS 부문 CTO로서 반도체 사업의 선행연구 역량을 제고할 예정이다.

삼성전자는 "불확실한 글로벌 경영 환경 속에 기존 3인 대표이사 체제를 유지하면서 안정을 도모하는 동시에 혁신과 성장을 지속하기 위한 과감한 쇄신을 추진해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

삼성전자는 부사장 이하 2021년 정기 임원 인사와 조직 개편은 조만간 확정해 발표할 예정이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr